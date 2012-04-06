Содержание стадионов к Евро-2012 в Польше обойдется в 1,5 млн долл. ежемесячно - СМИ

Варшава. Ежемесячное содержание четырех стадионов, построенных и реконструированных в Польше в рамках подготовки к проведению в стране финала Евро-2012, обойдется около 1,5 млн долларов.

Об этом пишет в пятницу польская DziennikGazetaPrawnа, называя сомнительной возможность того, что эти объекты будут сами зарабатывать на свое содержание.

"Ми построили стадионы в соответствии с нашими мечтами, а не финансовыми возможностями", - отмечает газета.

Польские журналисты назвали три источника доходов футбольных арен: их аренда для специальных мероприятий (матчи/концерты), продажа спонсорских и маркетинговых прав и аренда коммерческих площадей.

При этом, согласно оценкам экспертов, покрыть расходы на содержание будет очень сложно в случае плохой заполняемости объектов во время футбольных матчей.

По данным газеты, дороже всего обойдется содержание Национального стадиона в Варшаве - 0,5 млн долларов ежемесячно, а дешевле всего - единственной реконструированной к Евро-2012 арены в Познане - более 150 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, польское правительство и власти городов-организаторов Евро 2012 потратили на сооружение и реконструкцию стадионов около 1,4 млрд долларов, 650 млн долларов из которых пришлось на Национальный стадион (с учетом НДС, который государство вернуло).

Ранее представители государственной компании NCS, которая управляет Национальным стадионом, заявляли о том, что он сможет зарабатывать на свое содержание уже с 2013 года.

Экс-глава NCS Рафал Каплер отмечал УНИАН, что содержание варшавской арены - крупнейшей в Польше - обойдется от около 450 до 750 тыс. долларов в месяц.

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