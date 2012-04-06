Стоимость офисных площадей в Киеве в первом квартале снизилась на 0,05%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в январе-марте 2012 года снизилась на 0,05% - до 2 069 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 635 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 106 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Печерском районе снизилась на 1,58% (50 долл.) - до 3 106 долл./кв. м, в Шевченковском районе - снизилась на 5,12% (141 долл.) - до 2 614 долл./кв. м, в Подольском районе - снизилась на 4,03% (99 долл.) - до 2 360 долл./кв. м, в Голосеевском районе - выросла на 2,11% (45 долл.) - до 2 181 долл./кв. м, в Оболонском районе - выросла на 2,09% (42 долл.) - до 2 056 долл./кв. м, в Днепровском районе - выросла на 2,12% (36 долл.) - до 1 737 долл./кв. м, в Соломенском районе - выросла на 2,06% (35 долл.) - до 1 731 долл./кв. м, в Дарницком районе - выросла на 3% (49 долл.) - до 1 680 долл./кв. м, в Деснянском районе - снизилась на 2,50% (42 долл.) - до 1 635 долл./кв. м, в Святошинском районе - выросла на 3,52% (56 долл.) - до 1 646 долл./кв. м.