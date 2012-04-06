«Херсоноблэнерго» начало отключение объектов Херсонского горводоканала за долги

«Херсоноблэнерго» сегодня начало отключать объекты Херсонского горводоканала за долги по электроэнергии.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго» Алена Веруш, отключение объектов городского коммунального предприятия (ГКП) «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона» (ПУВКХ, горводоканал) связано с тем, что ГКП перестало рассчитываться за использованную электроэнергию.

«Долг горводоканала за март составил 2,9 млн грн. Согласно действующему законодательству, «Херсоноблэнерго» предупредило неплательщика об ограничении снабжения электроэнергии. Кроме этого, «Херсонобленерго» инициировало проведение совещания в Херсонской облгосадминистрации, на котором заместитель председателя ОГА Анатолий Хоменко обратил внимание городской власти на необходимость оплаты за использованную горводоканалом электроэнергию в полном объеме. Однако на сегодняшний день, энергоснабжающая компания не получила понимания в этом вопросе», - сообщила А.Веруш.

Также в сообщении «Херсоноблэнерго» отмечается, что ухудшение расчетов горводоканала за потребленную электроэнергию ставит под угрозу водоснабжение всего города.

«Поэтому сейчас городская власть должна найти возможности для выполнения своим коммунальным предприятием договорных обязательств перед энергетиками», - говорится в сообщении.

Пресс-службы мэрии Херсона и городского ПУВКХ пока не комментируют данную ситуацию.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.