Стоимость офисных площадей в Днепропетровске в первом квартале снизилась на 2,32%

Средняя стоимость продажи офисных помещений (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в январе-марте 2012 года снизилась на 2,32% (32 долл.) – до 1 347 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Индустриальный район со средним показателем 1 149 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 559 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Жовтневом районе снизилась на 2,80% (44 долл.) – до 1 530 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – снизилась на 2,83% (45 долл.) – до 1 545 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – снизилась на 3,52% (54 долл.) – до 1 480 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 3,39% (49 долл.) – до 1 397 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – выросла на 1,47% (17 долл.) – до 1 175 долл./кв. м, в Самарском районе – выросла на 2,94% (35 долл.) – до 1 226 долл./кв. м, в Индустриальном районе – снизилась на 3,24% (38 долл.) – до 1 134 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 1,76% (20 долл.) – до 1 157 долл./кв. м.