Единый госреестр очередников на получение жилья должны создать до конца года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно сформировать Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 1 января 2013 года.

Об этом говорится в постановлении №271 от 5 апреля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно постановлению, сроки формирования реестра продлены с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года.

При этом органы исполнительной власти, исполнительные органы советов, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет граждан, подают для внесения в реестр ежемесячно до 15 числа регистратору информацию, содержащую предусмотренные законодательством ведомости о гражданах.

Как сообщал УНИАН, в феврале Минрегион заявлял, что Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должен быть создан до 1 января 2013 года.

По данным министерства, оборудовано помещение восьми рабочих мест регистраторов в пилотных областях - Ривненской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской, а также в Киеве.