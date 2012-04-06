Янукович поручил Колесникову и Порошенко разобраться с жадными отелями

Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру – министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по приведению цен на гостиничные услуги к экономически обоснованному уровню.

Как сообщает пресс-служба главы государства, идет речь, в том числе, о периоде проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Б.Колесников выразил надежду, что к Евро-2012 цены на проживание в гостиницах снизятся до «нормальных рыночных».

«Мы пошли навстречу гостиницам, и полностью освободили их от налога на прибыль – ставка будет нулевой, минимум, ближайшие 5 лет. Я уже говорил, что жадность порождает бедность, - отметил Б.Колесников. – Следует понимать, что для иностранного туриста важна стоимость полного комплекса. Сегодня мы открываем небо, и выходит, что прилететь на три матча сборной Франции чартером дешевле, чем жить в Украине десять дней. То есть, гостиницы понимают, что потеряют все доходы. Ведь от Парижа до Донецка, где сборная Франции проведет 3 матча, лететь три часа. Поэтому, думаю, до конца апреля ситуация стабилизируется».

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