Минюст: в 2011 году рынок жилищной недвижимости в Украине остановил падение

На протяжении 2011 года нотариусами Украины было удостоверено более 254,5 тыс. договоров купли – продажи квартир и жилых домов. Это количество операций почти на 12% превысило показатели 2010 года (более 224,9 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов). Таким образом, в прошлом году рынок недвижимости в Украине остановил падение, впервые с 2008 года.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, заявил министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на статистический отчет о деятельности нотариусов в 2011 году.

В разрезе крупнейших регионов Украины (по количеству проживающего населения) в 2011 году нотариусами было удостоверено следующее количество договоров купли – продажи квартир и жилых домов: в столице Украины г. Киеве - 23 267, в Донецкой области - 32 992, в Одесской области - 13 465, в Львовской области - 9 466, в Харьковской области - 22 378.

Министр напомнил, что относительная стабилизация рынка жилищной недвижимости в Украине началась в 2010 году. В этот год нотариусами было удостоверено договоров отчуждения жилищного недвижимого имущества лишь на полпроцента (около 1,5 тысячи соглашений) меньше, чем в 2009 году. Для сравнения, на протяжении 2009 года количество операций на рынке недвижимости уменьшилось на 27 процентов по сравнению с 2008 годом. В свою очередь, в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, количество операций купли-продажи жилищной недвижимости уменьшилось почти на 20 процентов.