Жилье на вторичном рынке Киева в марте подешевело на 2%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 2% по сравнению с февралем т.г. - до 2 056 долл./кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании UTG, переданном агентству УНИАН.

По оценкам компании, предложение на вторичном рынке в марте повысилось на 6,72% и составило 8 517 квартир и индивидуальных домов. В структуре предложения 35% занимали 3-комнатные квартиры, 29% - 2-комнатные квартиры, 21% - 1-комнатные квартиры.

При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в марте снизилась на 0,25% - до 2 026 долл./кв. м. В частности, в среднем стоимость жилья эконом-класса в новостройках составила 1 337 долл./кв. м, бизнес-класса - 2 422 долл./кв. м, премиум-класса - 7 645 долл./кв. м.

В марте средний показатель продаж квартир в новых жилкомплексах увеличился на 4,18% и составил 5,26 квартир/месяц в одном комплексе.

В большинстве случаев (67%) квартиры приобретались без использования рассрочки и кредитов, 9% - с помощью кредитных средств, 24% - с использованием рассрочки.