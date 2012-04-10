Минрегиону планируется выделить 1 млрд грн на удешевление ипотеки по доступному жилью

Кабинет министров Украины предлагает выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 млрд грн на удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в законопроекте №10317 «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2012 год» (относительно решения социальных вопросов), внесенном Кабмином 9 апреля в парламент.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что с мая текущего года в Украине начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых. Предусматривается, что срок кредитов составит 10-15 лет, а разницу между ставками коммерческих банков и обещанными ставками для населения планируется покрыть за счет государства.

По оценкам председателя Национального совета Риэлторской палаты Украины (РПУ) Александра Бондаренко, за счет планируемых средств в размере 1 млрд грн на компенсацию процентных ставок банкам для выдачи населению ипотеки под 2-3% годовых можно обеспечить 0,8-1 тыс. семей в Украине.

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