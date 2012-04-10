На компенсацию разницы в тарифах на тепло и воду направят 4,575 млрд грн

Кабинет министров предлагает направить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения.

Об этом говорится в законопроекте №10317 «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2012 год» (относительно решения социальных вопросов), внесенном Кабмином 9 апреля в парламент.

В частности, средства предлагается выделить на погашение задолженности по разнице в тарифах, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.

В целом Кабмин предлагает увеличить финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз — до 4,945 млрд грн.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов войны планируется направить 71,7 млн грн, на капремонт общежитий, которые передаются из государственной собственности в собственность территориальных общин — 60 млн грн. При этом на реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода в Одессе предусмотрено выделить 150 млн грн, на реконструкцию и строительство очистных сооружений и других объектов с целью защиты акватории Азово-Черноморского побережья и бассейнов рек Днепр и Северский Донец от загрязнения — 470 млн грн, на строительство, реконструкцию, ремонт на приоритетных объектах общегосударственного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии — 375 млн грн.