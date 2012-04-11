Снесенные на Андреевском спуске здания не имели исторического значения, заявляет Кулиняк

Министр культуры Михаил Кулиняк заявляет, что снесенные на Андреевском спуске в Киеве здания не имели исторического значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам перед заседанием Кабинета министров.

Он отметил, что для изучения ситуации на Андреевском спуске Министерством культуры направлена комиссия.

«На обед у нас будут фотографии и выводы комиссии. Они будут обнародованы на нашем сайте. Я хочу успокоить, что ни одного здания исторического мы не выводили из реестра», - сказал министр.

Он отметил, что ни одного разрешения на снос зданий на Андреевском спуске Министерством культуры не предоставлялось.

«Ни одно историческое здание, внесенное в список охранных, не снесено. Там снесли здание 1978 года, это здание советских времен, которое принадлежало швейной фабрике «Юность», - сказал М.Кулиняк.

Говоря по поводу информации о строительстве на территории Андреевского спуска бизнес-центра, М.Кулиняк подчеркнул: «Это уже больше к архитекторам, чем в нашей компетенции. Мы дали все наши заключения относительно зданий, которые относятся к историческому наследию, и ничего плохого с ними не произойдет».

Как сообщалось, 10 апреля ряд СМИ со ссылкой на пользователей Интернета сообщили, что Андреевский спуск потерял три исторических здания. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - говорилось в сообщениях. На приведенных фото видно, что снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Позже председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александр Бригинец заявил, что следующий дом, который собираются снести на Андреевском спуске, – дом № 18. Снесенные до этого три здания принадлежали бывшей фабрике “Юность” и не имели охранного статуса.

В КГГА заявили, что изучают эту ситуацию.