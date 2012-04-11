Застройщику Андреевского спуска, где снесены дома, предложили восстановить фасадное здание

Власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где в выходные было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов после завершения экстренного заседания Градостроительного совета столицы, на котором рассматривалась ситуация на Андреевском спуске.

“Город должен предложить такой вариант застройщику, чтобы Андреевский спуск имел то лицо, которое имел сто лет тому назад, когда строились эти объекты. То, что за фасадной частью – это вопрос владельца и с этим можно компромиссно договариваться, но фасадная часть спуска должна отвечать той архитектуре, которая сегодня у большинства объектов, которые там находятся”, - подчеркнул председатель КГГА.

Как отмечалось во время заседания совета, по мнению архитекторов и других специалистов, нынешнее градостроительное законодательство совсем лишило городскую власть возможности контролировать застройку в городе, и она лишь как “пожарный” может “тушить” новые конфликты. Отмечалось, что необходимо срочно исправить такую ситуацию, поскольку вопрос оборачивается для столицы очень серьезными последствиями.

По словам А.Попова, городская власть вчера в срочном порядке обратилась в Государственную инспекцию архитектурно-строительного контроля в Киеве по поводу сноса трех домов на Андреевском спуске, и там отреагировали, приостановив подготовительные работы по строительству. И вчера же, по словам председателя КГГА, власть начала переговоры с компанией-застройщиком. Как вариант застройщику будут предлагать даже отказаться от этого земельного участка.

“Мы будем формировать свои предложения. Сейчас идет переговорный процесс относительно того, какие перспективы застройки этой территории могут быть возможны в будущем и какие требования города будут по поводу того, чтобы сохранить историческую часть Андреевского спуска. И на первом этапе таких переговоров у нас есть определенное понимание. Я лично считаю, что мы должны требовать от владельцев тех земельных участков, которые сегодня находятся в частной собственности по Андреевскому спуску, владельцев аварийных домов, которые находятся на Андреевском спуске, привести их в нормальный архитектурно-эксплуатационный вид или построить их в том виде, в каком они были в то время, когда были впервые построены”, - сказал А.Попов.

По его словам, власть планирует провести консультации на уровне Кабинета министров по поводу последних событий на Андреевском спуске. Также он рассчитывает, что поддержку окажет территориальная община.

“Мы найдем аргументы для того, чтобы у нас не было решений владельцев, которые бы шли в разрез интересам Киева. Я все сделаю, чтобы так было”, - заверил А.Попов.

Как сообщалось, 10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. На приведенных фото видно, что снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

По словам председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, на этом месте планируют построить 10-этажную гостиницу с магазинами и автопарковкой.

Он также заявил, что следующий дом, который собираются снести на Андреевском спуске – дом № 18.

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