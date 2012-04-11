«ЭСТА Холдинг» отказалась от строительства торгово-офисного центра возле Андреевского спуска

Компания «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики "Юность" в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

«Мы приняли принципиальное решение отказаться от строительства торгово-офисного центра на улице Фроловской», - сказал он.

Н.Нестеренко отметил, что месяц назад компания обратилась в КГГА с инициативой перепрофилировать проект под строительство некоммерческого малоэтажного арт-пространства. Кроме того, компания попросила КГГА помочь подобрать другую площадку в городе для строительства торгово-офисного центра.

Он также сообщил, что еще на стадии проектирования компания вступила в диалог с властями города, общественными организациями, и приняла решение до его завершения не приступать к строительству здания, ограничившись проведением демонтажных работ.

По информации гендиректора компании, все демонтажные работы проводятся на основании полученных разрешений и не затрагивают расположенных на территории фабрики «Юность» исторических зданий 1850 года постройки, расположенных по Боричевому току, 35.

Он уточнил, что все демонтированные здания были построены в 80-х годах XX века, а часть из них находилась в аварийном состоянии.

По сообщению пресс-службы компании, в частности, со стороны Андреевского спуска было снесено одно фасадное здание по ул. Фроловская, 9-11.

Н.Нестеренко отметил, что компания не имеет отношения к снесенному зданию по адресу Андреевский спуск, 10а.

Проект комплекса «Андреевский» должен был быть расположен на территории бывшей фабрики «Юность» по ул. Фроловской, 9-11 и Боричев ток, 35. «ЭСТА Холдинг» приобрела эту территорию у французских инвесторов вместе с проектной документацией.

Ранее инвестиции в проект оценивались в 150 млн долл.

Как сообщал УНИАН, власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где в выходные было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

Председатель КГГА Александр Попов сегодня сообщил, что Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля в Киеве приостановила подготовительные работы по строительству. Вчера власть начала переговоры с компанией-застройщиком. Как вариант застройщику будут предлагать отказаться от этого земельного участка.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).