Власти Киева планируют провести референдум о строительстве в исторической части города

Власти Киева планируют в ближайшее время организовать и провести в столице референдум относительно определения этажности строительства в центральной и исторической части города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге председатель КГГА Александр Попов.

«Мы обязательно защитим интересы города в части недопущения какого-либо многоэтажного строительства в центральной части города, в исторической части города через проведение референдума, который определит этажность возможной застройки на территории старого Киева. Такие предложения в ближайшее время будут внесены для киевлян и обсуждены с общественностью», - сказал А.Попов.

Он заверил, что в ближайшие дни проведет переговоры с компанией-застройщиком, которая планирует строительство 8-этажной гостиницы на Андреевском спуске.

«Я не успел сегодня это сделать, но сделаю в ближайшие дни. Все застройщики, которые имеют собственность и территорию, выходящую на Андреевский спуск, мы со всеми проведем переговоры относительно реализации такой концепции, которую я заявлял по отношению к Андреевскому спуску и проекту, который мы сейчас обсуждаем», - сказал председатель КГГА.

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