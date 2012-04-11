Кабмин предлагает упростить регистрацию земельных участков и прав на недвижимость

Кабинет министров предлагает усовершенствовать и упростить процедуру государственной регистрации земельных участков и вещевых прав на недвижимое имущество.

Соответствующие изменения в действующее законодательство, которые разрабатывались Министерством юстиции, одобрены сегодня, 11 апреля, на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Так, по словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом предлагается разрешить подачу документов на государственную регистрацию прав как в бумажной, так и в электронной форме. Предусматривается сократить срок рассмотрения заявлений о государственной регистрации с 14 до 5 рабочих дней. При этом, отметил министр юстиции, после налаживания эффективной работы новой системы регистрации этот срок планируется пересмотреть в сторону уменьшения до 1 дня.

Предлагается наделить нотариусов полномочиями вторичной государственной регистрации прав собственности на недвижимость, что существенно сократит бюрократическую процедуру и время, которое затрачивается для осуществления государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество сегодня.

Предлагается также определить возможность получения выписки из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество лицам, которые имеют вещевые права на чужое недвижимое имущество, а также информации о наличии ипотеки и обременений вещевых прав на недвижимое имущество.

Предусматривается усовершенствовать порядок государственной регистрации земельного участка. В частности, предлагается внести изменения в Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» и исключить положение, в соответствии с которым государственная регистрация земельного участка отменяется государственным кадастровым регистратором, осуществляющим такую регистрацию, в случае, если на протяжении одного года со дня осуществления государственной регистрации земельного участка вещевое право на него не зарегистрировано по вине заявителя.

Кроме того, предлагается освободить физические и юридические лица от уплаты государственной пошлины при проведении повторной государственной регистрации и другие меры, направленные на совершенствование и упрощение процедуры государственной регистрации земельных участков и вещевых прав на недвижимое имущество.

Планируется, что реализация этих мероприятий будет способствовать нормализации работы рынка недвижимого имущества и улучшит имидж Украины и ее инвестиционную привлекательность, отметили в Министерстве юстиции.