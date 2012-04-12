Ахметов: СКМ вернет первозданный облик разрушенным фасадам на Андреевском спуске

Владелец компании СКМ, народный депутат Ринат Ахметов заверяет, что компания вернет первозданный облик разрушенным фасадам на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом он сообщил УНИАН через своего пресс-секретаря Елену Довженко.

Р.Ахметов подчеркнул, что Андреевский спуск - это символ Киева, его история, и владелец СКМ «благодарен всем, кто не остался равнодушен к возникшей проблеме».

Р.Ахметов акцентировал, что «компания ЭСТА (компания-застройщик - УНИАН), изучив мнения киевлян, решила отказаться от строительства делового центра еще в марте», но признал, что, «к сожалению, после этого решения были допущены две грубые ошибки».

«Во-первых, действия компании не были скоординированы, во-вторых, они не были разъяснены общественности», - констатировал Р.Ахметов.

При этом он добавил, что «главные принципы СКМ - открытость и прозрачность - были нарушены».«Я обещаю, что компания СКМ вернет первозданный облик разрушенным фасадам.

«Кроме того, мы поможем городу в восстановлении Андреевского спуска», - заключил Р.Ахметов.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

11 апреля генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко заявил, что компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики "Юность" в Киеве.

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