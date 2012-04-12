Президент ветировал изменения в некоторые законодательные акты относительно ОСМД

Президент Украины Виктор Янукович ветировал и поручил Кабинету министров до 15 июня доработать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирных домов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Президент подписал поручение, согласно которому в кратчайшие сроки, до 15 июня, Кабинет министров должен доработать закон и представить на рассмотрение Кабмина и Верховной Рады, где все вопросы, связанные с правом собственности, будут урегулированы», - сказала она.

По словам И.Акимовой, Президент посчитал необходимым более четко определить общую собственность участников ОСМД, уточнить механизмы процесса создания объединений, а также принятия решений участниками ОСМД, доработать процедуру избирания председателя ОСМД.

В.Янукович также поручил Кабмину усовершенствовать вопрос начисления субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, урегулировать механизмы взаимодействия между участниками ОСМД и государством.

По мнению Президента, в существующей версии закона есть риски неконтролируемого роста тарифов на коммунальные услуги, которые должны быть устранены.

И.Акимова уточнила, что до 15 июля закон должен пройти общественные слушания, а до 15 августа – передан для рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 15 марта приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома».