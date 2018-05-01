Укрощение отельеров: снизить цены к Евро-2012 помогут налоги?

За два месяца до старта Евро-2012 недовольство высшего руководства страны вызвали непомерные аппетиты некоторых отельеров, завысивших цены на размещение болельщиков. Глава государства 6 апреля поручил вице-премьер-министру Борису Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по приведению цен на гостиничные услуги к экономически обоснованному уровню. О проделанной работе чиновники должны проинформировать Виктора Януковича до 1 мая.

Главный аргумент президентского решения — освобождение владельцев гостиниц от налога на прибыль на 5 лет, поэтому «сегодня власть имеет все основания обратиться к этим владельцам, чтобы они установили во время проведения Евро-2012 адекватные цены».

Государство частнику не указ

Участники рынка не видят законных механизмов для государственного регулирования тарифов на проживание в частных гостиницах.

«Механизмов государственных у нас нет, потому что это не подпадает под регулирование цен на социальные продукты. Здесь основной формат - это разъяснительная, организационная работа с отелями», - сказал председатель Совета по вопросам туризма и курортов Евгений Самарцев.

Такого же мнения придерживается президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Украины Дмитрий Заруба: «Никаких рычагов влияния на частный сектор по формированию цен нет у государства. Гостиничный бизнес не попадает под государственное регулирование... Есть способы у государства, которыми можно повлиять, но это незаконные способы».

Ранее сами чиновники, ответственные за проведение Евро, признавали, что стоимость номеров может откорректировать только рынок. К примеру, по мнению председателя КГГА Александра Попова, завышая цены на проживание в гостиницах, некоторые компании могут просто не получить ожидаемых доходов. «Но это их проблема. Что касается нашего влияния на это, конечно мы можем рекомендовать, можем советовать. Но в конечном итоге это позиция самих компаний», - говорил А.Попов в конце марта. Схожие фразы звучали и из уст министра инфраструктуры.

Однако в конце февраля Колесников уже пообещал, что украинское правительство будет искать механизмы «ограничения аппетитов» украинских владельцев отелей, которые завышают цены к Евро-2012, чтобы «дожать ситуацию до нормальных рыночных цен».

«Я уже когда-то говорил, что жадность порождает бедность. Мы хотели как лучше – освободили владельцев гостиниц от уплаты налога на прибыль, а получили вот такую реакцию. Я думаю, что есть механизмы, в том числе и через НДС, укротить эти аппетиты», - намекнул тогда министр инфраструктуры.

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Налогами — по ценам

По мнению участников рынка, многоразовое завышение цен некоторыми отельерами вредит и имиджу страны, и всему гостиничному рынку, и репутации корыстолюбивых гостиниц.

«Такая инициатива должна быть реализована. Вопрос в возможном инструментарии, который можно применить для снижения цены... Такой практики, исходя из нашей экспертизы, в Европе нет. Никто не пытается за месяц до проведения Евро отбить все инвестиции, потому что это, во-первых, невозможно ни при каких ценах, а во-вторых, это негативно сказывается на имидже страны и гостиничного оператора», - отметил директор представительства консалтинговой компании Jones Lang LaSalle в Украине Даниил Владов.

Если предположить, что государство намерено бороться с гостиничными спекулянтами, используя налоговый механизм, наиболее вероятны варианты «кнута» - невозвращение НДС, который ныне платят гостиницы, или «пряника» - снижение размера НДС для лояльных операторов.

По данным Е.Самарцева, в «Черном списке Евро-2012», где совет фиксирует отели, которые завышают цены более чем в 5 раз, сейчас фигурируют семь гостиниц во всех городах, принимающих чемпионат.

«Двухразовое повышение цены — это то, что практикуют все мировые сети, это называется цена высокого сезона, можно, по крайней мере, логически объяснить. А повышение в 10-15 раз — это, безусловно, спекуляция», - добавил он.

Свою лепту в формирование цены на проживание в гостиницах вносит и туристический оператор. Б.Колесников отмечал, что официальный оператор турнира TUI покупает у гостиниц номера по 100 евро, а турагентствам предлагает по 200.

По оценкам Д.Зарубы, в среднем удельный вес туроператора в стоимости размещения в гостиницах составляет порядка 20-25%.

«У нас не урегулированы вопросы налогообложения. Туроператорам приходилось складывать все платежи, которые он по логике не должен был вести, на себя. Так как это связано с переводом денег из-за рубежа, но счет в Украине, обмены и тому подобное — это ложится на стоимость туроператора. У туроператора есть агенты, агентскую комиссию тоже нужно закладывать», - пояснил президент ассоциации.

Он также пояснил, что обещанные льготы по налогу на прибыль могли получить только гостиницы категории 3,4 и 5 звезд. При этом гостиницы, которые захотели пройти категоризацию на присвоение «звезд», не смогли это сделать на протяжении года.

«Целый год Нацагентство не выдавало «звезды», по которым отели могли получить льготы. Во-вторых, льготы касались только отелей 3,4, 5 звезд, а никак не 2-звездочных, которых требовалось больше для проживания», - уточнил Д.Заруба.

Эффект бумеранга

Консультант по гостиничной недвижимости PKF hotelexperts Иван Лунь считает, что регулирование гостиничного бизнеса с помощью админресурса приведет к эффекту бумеранга, который может спровоцировать сворачивание бизнеса и падение туристической отрасли.

«На мой взгляд, гостиницы сделали себе медвежью услугу, раскрутив цену. Это вопрос отсутствия опыта приема больших спортивных событий. Безусловно, на больших событиях зарабатывают, возможно, удваивают цену, это в мире нормальная, приемлемая практика... Но когда гость чувствует, что его обдирают, он отказывается от поездки», - сказал он.

Вместе с тем, по мнению аналитика компании «Украинская Торговая Гильдия» Андрея Большакова, если на государственном уровне в Украине звучат заявления, что стоимость проживания в украинских гостиницах необоснованно высока и превышает стоимость проживания в отелях Польши – это негативный сигнал как раз для рынка, так как потенциальные посетители могут начать отказываться даже от уже забронированных номеров.

Кстати, Украина — не единственная страна, где повышаются цены на гостиничные услуги во время проведения значимых спортивных событий. Е.Самарцев назвал показательным пример Пекина, где во время Летних Олимпийских игр-2008 немало гостиниц предлагали изначально завышенные в 10 раз цены. Однако ни местный оргкомитет олимпиады, ни городская туристическая администрация Пекина не планировали административным путем влиять на снижение цен. К более-менее рыночным ценам гостиницы пришли в результате того, что спрос на номера был ниже предложения. А на следующий год после олимпиады объемы гостиничного бизнеса в Пекине уменьшились на 30%. Это стало своеобразным ответом рынка на завышенные цены в августе 2008 года.

По разным оценкам экспертов, в среднем стоимость размещения в гостиницах в принимающих чемпионат городах завышена в 2-3 раза. Меньше всего цены подняли во Львове, там выбор отелей больше и ценовая политика гибче. Вместе с тем, Донецк и Харьков не рассчитывают на высокую заполняемость гостиниц после Евро-2012, и пытаются выжать максимум во время чемпионата. Не отстает от них и Киев, хотя, по данным киевских властей, в столице есть около 50 тыс. мест стоимостью от 12 до 109 евро.

По данным популярных международных сайтов бронирования, проживание в период Евро-2012 в Украине в некоторых отелях может обойтись болельщикам до 10 раз дороже.

Татьяна Акимова (УНИАН)

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