«ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет по проекту на Андреевском спуске

Компания «ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

«Мы предлагаем создать некий общественный совет, который будет работать прозрачно, в рамках которого будут обсуждаться любые решения в отношении этого проекта. Мы увидели, что есть сформированное гражданское мнение, и надеемся, что лидеры этого мнения станут инициаторами формирования общественного совета», - сказал он.

Н.Нестеренко отметил, что компания планирует собрать остатки разрушенных зданий и провести археологические изыскания. «Я хочу, чтобы уже этот этап работ проходил под контролем общественного совета», - добавил он.

Директор по связям с общественностью компании «СКМ» Наталья Емченко отметила, что хотела бы, чтобы совет был сформирован к среде-четвергу следующей недели. Она добавила, что на сайте «ЭСТА Холдинг» будет создана страница, где желающие смогут оставлять заявки для участия в совете.

Общественный совет будет создан для того, чтобы определить, что будет построено на месте фабрики «Юность» и как это будет выглядеть.

Н.Нестеренко отметил, что внешний вид и дух Андреевского спуска будет сохранен, а также пообещал, что компания вернет первоначальный вид фасадного здания, выходящего на Андреевский спуск.

Он также извинился перед киевлянами: «Хочу принести свои извинения и сказать, что мы были не правы. Несмотря на наличие всех разрешительных документов, проект, который так не воспринимается киевлянами, не должен реализовываться. Мы дважды не правы в том, что после того, как приняли внутренне решение, увидев реакцию киевлян, не строить деловой центр, а реализовать некий проект культурного центра на этом месте, не обсудили это с киевлянами».

Компания планировала на этом месте строительство малоэтажного арт-объекта с культурной и образовательной функцией.

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«ЭСТА Холдинг» намерена после реализации проекта на Андреевском спуске передать его общине Киева

Компания «ЭСТА Холдинг» намерена после реализации проекта, который будет реализован с участием общественного совета, по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность», передать здания вместе с участком территориальной общине Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

«Это некоммерческий проект. В конечном итоге мы хотим передать этот участок и здания громаде города Киева», - сказал он.

Н.Нестеренко отметил, что компания планирует полностью финансировать данный проект.

По его словам, компания рассматривает, кто из архитекторов будет реализовывать проект, презентация концепции которого запланирована на 24 мая.

Гендиректор компании добавил, что сроки начала строительства на данном участке зависят от получения разрешительной документации. Планируется, что археологические изыскания займут 3-4 месяца.

В свою очередь, директор по связям с общественностью компании СКМ Наталья Емченко отметила, что вчера во время пресс-конференции на Андреевском спуске киевские активисты предлагали построить на данной территории музей Киева, консерваторию или филармонию, галерею, образовательный центр.

Н.Нестеренко уточнил, что «ЭСТА Холдинг» также планирует принимать участие в реконструкции других объектов на Андреевском спуске. Компании, кроме участка в 0,98 га по ул. Фроловской, 9-11 и участка в 0,03 га на Андреевском спуске, 10-б, принадлежит здание площадью 900 кв. м по Андреевскому спуску, 7-а, с которым «ничего не собираются делать».

Гендиректор компании добавил, что в проект торгово-офисного центра, от которого отказалась компания, а также в демонтаж зданий и подготовительные работы было вложено около 5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики "Юность" в Киеве.

Ранее компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) на месте бывшей швейной фабрики «Юность» после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске получила широкий резонанс.

Власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).