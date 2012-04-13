Разрабатывается модель адресной помощи населению при изменении тарифов на ЖКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, совместно с Министерством социальной политики разрабатывают модель адресной помощи населению при изменении тарифов (или их составляющих) на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента стратегического планирования и развития в сфере коммунальных услуг Нацкомуслуг Дмитрий Арлачев сегодня в ходе круглого стола "Коммунальное хозяйство - возможности для бизнеса".

Он считает, что простое повышение тарифов на коммунальные услуги приведет к неплатежам и не решит проблем отрасли. Поэтому при введении экономически обоснованных тарифов следует также внедрить адресную социальную помощь населению.

В свою очередь, председатель Нацкомуслуг Валерий Саратов пояснил, что введение адресной помощи вместо существующей сегодня системы начисления субсидий даст возможность предприятиям, производящим коммунальные услуги, выйти на экономически обоснованные тарифы. При этом, планируется, что на адресную помощь населению будут направлены средства из госбюджета, за счет которых предприятиям покрывается разница в тарифах.

Он отметил, что при адресной помощи будет установлена градация уровня дохода на человека, в зависимости от которого будет определен размер помощи. Причем, по словам В.Саратова, 70-80% населения в плане оплаты за коммунальные услуги не почувствуют разницы, поскольку как платили 10% от совокупного семейного дохода, так и будут платить.

Председатель Нацкомуслуг считает, что главной преградой реформирования тарифной системы является энергетическая бедность (когда семья платит более 10% от общей суммы своего дохода за тепловую энергию). Он добавил, что переход к экономически обоснованным тарифам возможен только при введении адресной социальной помощи.

По словам Д.Арлачева, комиссия также работает над методикой, в соответствии с которой тарифы на коммунальные услуги будут устанавливаться не ниже уровня себестоимости. При этом на первом этапе планируется снижение затрат на производство услуг, а на втором этапе - включение в тарифы инвестиционной составляющей.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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