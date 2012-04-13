Нацкомуслуг инициирует автоматическое заключение договоров при оплате ЖКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, инициирует автоматическое заключение договоров на коммунальные услуги при фактической их оплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Нацкомуслуг Валерий Саратов сегодня в ходе круглого стола "Коммунальное хозяйство - возможности для бизнеса".

«Мы работаем над проблемой заключения договоров на услуги. Другой должен быть подход, есть пример Франции. Если вы сегодня оплачиваете, это фактически означает, что вы заключили договор... Мы готовим документы», - сказал он.

По словам В.Саратова, предполагается, что если человек заплатил за потребленные услуги по платежке, это означает, что он согласился заключить договор на оказание услуг.

«Условно говоря, вы потребляете услуги, а договор не заключили. Мы хотим принять закон о том, что если вы сегодня де-факто подтвердили оплату за потребленные услуги, вы де-факто подписали договор», - добавил он.

При этом если условия договора не устраивают потребителя, он может отказаться от услуг и не платить за них.

В.Саратов уточнил, что свои предложения по законопроекту регулятор планирует сформулировать в этом году.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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