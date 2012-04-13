«Киевэнерго» с 23 апреля начинает испытания теплосетей

ПАО «Киевэнерго» с 23 апреля начинает ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в связи с этим у потребителей временно будет отсутствовать горячее водоснабжение.

Нынешний график испытаний сформирован с учетом сроков проведения Евро-2012, отмечают в “Киевэнерго”. Так, на период проведения чемпионата испытательные работы будут проводиться в спальных районах столицы. В целом испытание теплосетей планируется завершить до начала сентября.

Согласно графику гидравлических испытаний, они будут происходить с 23 апреля по 13 мая. Так, с 23 апреля по 7 мая работами охватят: часть Дарницкого, Днепровского, Соломенского районов (жилые массивы Левобережный, Старая Дарница, ДВРЗ, Харьковский, Соцгородок, Новая Дарница, Отрадный); часть Святошинского района (жилой массив «Галаганы»).

Испытания тепловых сетей будут осуществляться в пределах: улиц Панельной, Челябинской, Мильчакова, Никольско-Слободской, Броварского проспекта, улиц Раисы Окипной, Флоренции и вдоль Русановского канала, улиц Шлихтера, Фанерной, Сиваша, Алма-Атинской, Машинистовской, Сеноманского переулка, улиц Литинской, Новороссийской, Марганецкой, Рогозовской, Калачевской, Бакинских комиссаров, Пражской, Сосюры, Сергиенко, Красногвардейской, проспекта Гагарина, улицы Попудренко (Днепровский район); улицы Ревуцкого, проспекта Бажана, Харьковского шоссе, улиц Славгородской, Тростянецкой, Полесской, Бориспольской, Вересневой, Зрошувальной, Приколейной и вдоль железнодорожного пути (Дарницкий район); улицы и переулка Емельяна Горбачева, улицы Чистяковской, проспекта Победы (Святошинский район); улиц Козелецкой, Авторемонтной, бульвара Лепсе, улиц Василенко, Выборгской, переулка Машиностроительного, улиц Тупикова, Леваневского, Нежинской, Галана, вдоль железнодорожного пути, улицы Пост-Волынской (Соломенский район).

Получить дополнительную информацию относительно проведения испытаний, сообщить об обнаруженных провалинах или появление воды или пара на поверхности в этих районах можно по телефонам:

- в Соломенском районе - 272-23-73, 497-60-72;

- в Святошинском районе - 450-38-93, 452-60-94, 497-60-72;

- в Дарницком и Днепровском районах - 510-83-09, 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47.

Энергокомпания обращает внимание, что испытание теплосетей является обязательной ежегодной процедурой, которую «Киевэнерго» осуществляет с целью надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону. Испытательные работы помогают предварительно обнаружить возможные повреждения теплосетей и своевременно их ликвидировать.

«Исходя из нынешнего состояния теплосетей, «Киевэнерго» не может отказаться от испытательных работ. Провести их без отключения горячего водоснабжения – технологически невозможно. Поэтому «Киевэнерго» обращается к киевлянам с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением гидравлических испытаний», – сообщил технический директор ПАО «Киевэнерго» Александр Зайцев.

В соответствии с нормативами, испытания проводятся теплосетевой водой температурой не выше 40°С, с повышенным 25% давлением.

«Киевэнерго» обращается к жителям столицы с просьбой придерживаться правил безопасности. При выявлении провалин или появления воды или пара на поверхности не следует приближаться к таким местам. Необходимо сообщать о таких случаях специалистам энергокомапании по телефонам информационно-справочной службы 15-88 или 201-58-79 (для звонков с мобильного телефона).

Также в «Киевэнерго» отмечают, что во время испытаний теплосетей компания не насчитывает объемов потребления тепловой энергии жилищно-эксплуатационным организациям (ЖЭО) для получения горячей воды. Коррекции расчетов с жителями осуществляют ЖЭО.

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