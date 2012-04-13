Минрегион предлагает проверить законность землеотвода на скандальных стройках

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает проверить обоснованность и законность всех землеотводов под строительство, особенно тех, которые стали причиной возмущения общества, сообщили в пресс-службе министерства.

«Есть разные уровни власти, и давайте принимать решение. Я понимаю, что когда-то кто-то землю разобрал, а теперь ею торгует. Давайте принимать решение, и вы знаете как», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк, отвечая на вопросы народных депутатов о скандале вокруг строительства на Андреевском спуске во время «часа вопросов к правительству».

По его словам, все строительство в городах должно базироваться на актуальном, ответственно разработанном и согласованном с общественностью генеральном плане города. Только это позволит избежать в будущем «строительных» скандалов и афер.

А.Близнюк добавил, что особое значение в этом процессе приобретет активность территориальной общины и, особенно, профессионализм архитекторов, которые будут разрабатывать схемы и планы застройки, а также конкретные проекты.

«Община должна контролировать застройщиков. Архитекторы и проектировщики - быть профессионально подготовленными и нести персональную ответственность за результаты своей работы, наравне с теми, кто осуществляет землеотвод", - сказал глава Минрегиона.

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