Вступил в силу закон об особенностях строительства объектов

15 апреля вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Документ опубликован в газете «Голос Украины» (№69) 14 апреля т.г.

Как указывается в тексте закона, документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности». Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 марта.

Законом дополнен перечень объектов, при строительстве которых заказчики не оплачивают паевое участие в фонд развития инфраструктуры населенного пункта. В частности, это объекты энергетики, связи и дорожного хозяйства (кроме объектов дорожного сервиса), объекты централизованного тепло-, водоснабжения и водоотводы.