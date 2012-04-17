Бригинец: часть Труханова острова после Евро может стать недоступной для киевлян

Член Градостроительного и Гуманитарного советов Киева, депутат Киевсовета Александр Бригинец выражает обеспокоенность тем, что часть территории Труханова острова, которая сейчас готовится для размещения шведских футбольных болельщиков, после Евро может стать недоступной для киевлян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Существует опасность, что эта гигантская территория, которая интенсивно приводится в порядок и отгораживается от киевлян, после Евро может превратиться в закрытую зону отдыха для самых богатых. Уверен, что таким образом власть, имевшая виды на этот пляж, просто использовала шведов в качестве прикрытия», - считает А.Бригинец.

По его информации, речь идет о 1,5 км лучших пляжей на Трухановом острове с обеих сторон Пешеходного моста. Гектары прибрежной территории уже обнесены глухим металлическим двухметровым забором.

Возведение забора начали в начале апреля с середины острова (от территории КП «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств», дирекция «Труханов остров»).

Забор тянется вдоль аллеи, ведущей к парашютной вышке. На сегодняшний день забор «довели» до ул. Трухановской.

Отгороженными от доступной для киевлян части острова остались: пункт проката, спортивная площадка, где отдыхающие играли в волейбол и пейнтбол, общественные гардеробные и аттракцион «Веселые горки», который на днях уничтожили. Другая часть пляжа (700 м) острова по течению Днепра также готовится к заграждению.

По словам депутата, на пляж Труханова острову завезен чистый песок, уничтожена часть зеленых насаждений, впервые за последнее 10-летие почищены и окрашены общественные уборные, территория убирается работниками КП «Плесо».

По официальной информации КГГА, пляжи на Трухановом острове были избраны Организацией болельщиков футбола Королевства Швеция под строительство кемпинг-городка для проживания шведских болельщиков во время Евро-2012 в Киеве. Хотя депутат сомневается, что шведы знают о том, что для сооружения кемпингов выбраны бесплатные коммунальные пляжи столицы.

Именно поэтому депутат обратился к послу Швеции с сообщением о том, что под предлогом создания кемпингового городка для шведских болельщиков у киевлян забрали самый лучший бесплатный муниципальный пляж.