Власти Киева обещают к Евро-2012 завершить реконструкцию Андреевского спуска

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак заверяет, что до Евро-2012 успеют завершить реконструкцию Андреевского спуска, который сейчас весь перекопан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мазурчак сказал сегодня в интервью журналистам.

“Андреевский спуск будет завершен до начала Евро-2012. Будут ходить люди по Андреевскому спуску. Будет завершена мостовая, инженерные сети. Дома будут отреставрированы те, которые у нас намечены в плане по фасадам. У нас еще есть полтора месяца для этого”, - сказал А.Мазурчак.

Вместе с тем, на вопрос, что будет до Евро на месте снесенного фасадного дома, вокруг которого сейчас сосредоточено внимание общественности, он сказал, что “по конкретно этому объекту сказать не может”.

Он также отметил, что принято решение о создании органа самоорганизации населения на Андреевском спуске, без согласования с которым там нельзя будет ничего делать.

“Завтра или послезавтра состоится встреча с общественностью, которая опекается вопросом, и будет обсужден будущий проект”, - добавил А.Мазурчак по поводу снесенного дома.

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