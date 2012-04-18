Строительные предприятия Украины в январе-марте сократили объемы работ на 2,7%

Строительные предприятия Украины в январе-марте 2012 года сократили объемы работ на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 9 млрд 702,2 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия выполнили работы по подготовке строительных участков на уровне соответствующего периода прошлого года — до 1 млрд 097,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений — уменьшили на 3,2%, до 7 млрд 504,1 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – уменьшили на 1,2%, до 1 млрд 031,5 млн грн, по завершению строительства – снизили на 20,1%, до 52,8 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 34,4%, до 16,3 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,5% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,7%, по текущему ремонту – 6,8%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-марте т.г. увеличили объем работ на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2 млрд 476,7 млн грн, выполнив 25,5% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2011 году увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.