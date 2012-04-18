Киевсовет рассмотрит ряд решений по поводу скандальных застроек

В ближайшее время депутаты Киевского городского совета рассмотрят ряд проектов решений, призванных раз и навсегда уладить конфликты вокруг скандальных строительных площадок в столице.

Об этом сообщили заместители председателя КГГА Михаил Кучук и Александр Пузанов сегодня во время встречи с представителями общественных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В частности, депутатам будут представлены решения о возвращении в пользование обществом столицы земельных участков на ул. Гоголевской, 7; просп. Победы 138; в 89-м квартале Святошинского лесничества; на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

Все эти проекты наработаны структурными подразделениями КГГА по требованию представителей общественных организаций столицы, которые две недели назад встречались с руководителем горгосадминистрации Александром Поповым, отмечается в сообщении.

Кроме того, несмотря на снятие угрозы застройки Пейзажной аллеи еще на прошлой сессии Киевсовета (этой территории по настоянию председателя КГГА предоставлен статус комплексного памятника природы), по требованию общественности Главное управлением земельных ресурсов подготовило проект решения Киевсовета о прекращении права постоянного пользования этим земельным участком Министерством иностранных дел Украины.

Также в городской совет уже переданы проекты решений относительно 37 спорных земельных участков в Киеве. Еще ряд проектов решений сейчас дорабатываются. Например, дальнейшую судьбу земельного участка на проспекте Владимира Маяковского, 40-52, решат киевляне: районная власть и инициативные жители совместно проведут общественные слушания в микрорайоне. В настоящее время там уже разбили сквер, есть предложения о возведении рядом с ним еще и спортивного комплекса. Однако это строительство станет возможным, если его одобрит общественность района, обещают в КГГА.

Продолжается работа и над разрешением конфликтов вокруг строительства на улице Олеся Гончара, Обсерваторной горе и окончательного закрепления статуса «особо ценных земель» за территорией охранной зоны Софии Киевской.

М.Кучук также заверил, что скверу на пересечении улиц Багговутовской и Овручской ничего не грозит, ведь решения Киевсовета об отчуждении этого участка вообще не принималось. Городская власть со своей стороны проведет дополнительные проверки на объекте и о результатах сообщит во время следующей встречи с представителями общественных организаций, которая состоится через 10 дней.

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