Строительство на Андреевском спуске должно быть согласовано с общественностью - Минрегион

Строительство на Андреевском спуске в Киеве должно быть согласовано с общественностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы должны называть вещи своими именами. На проблему нужно смотреть шире - не только на пострадавший участок. Весь Андреевский спуск следует рассмотреть как элемент генерального плана города. Архитекторы должны представить детальный проект, каким он должен быть, с общественностью необходимо все согласовать, а все владельцы - строить только то, что им запланировали профессионалы и согласовала общественность», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк на первом заседании правительственной комиссии по вопросам проверки обоснованности строительства на Андреевском спуске в Киеве.

По его словам, должностные лица всех привлеченных к работе в комиссии ведомств по своему направлению должны до следующего заседания собрать исчерпывающие сведения о всех объектах и работах, которые ведутся или только планируются на этой улице.

«Эти данные нужны по каждому объекту без исключения, и касается это абсолютно всех - городской администрации, ведомств, которые уже вовлечены, будут привлечены позже», - отметил глава Минрегиона.

По мнению А. Близнюка, скандал вызвало отсутствие координации между участниками процесса реконструкции, формальный подход и отсутствие диалога с общественностью. По его словам, после сбора всех исходных данных комиссия обеспечит максимальную публичность выработки и применения своих решений.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает проверить обоснованность и законность всех землеотводов под строительство, особенно тех, которые стали причиной возмущения общества.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

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