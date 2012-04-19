За несвоевременную оплату ЖКУ могут ввести пеню в размере 0,1%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает установить пеню в размере 0,1% за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве» (о начислении пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги), обнародованном на сайте министерства.

Согласно документу, в случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесения платы за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан платить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

При этом изменение установленного размера пени по согласованию сторон не допускается.

Планируется, что начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Предельным сроком внесения платы за ЖКУ является 20 число месяца, следующего за расчетным.

Начисление и взыскание пени осуществляется исполнителем/производителем.

Как сообщал УНИАН, согласно Национальному плану действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., Кабинет министров Украины, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в апреле т.г. должны определить размер и порядок взыскания пени за несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменение в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года». 22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.

При этом на сегодняшний день на законодательном уровне не определен размер такой пени и условия ее начислення и взимания.

В феврале 2011 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обнародовало законопроект «О внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» (об установлении ответственности за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальных услуг), которым предлагалось установить пеню в размере 0,1% за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.