Умер президент Конфедерации строителей Украины Владимир Поляченко

13:25, 20 апреля 2012
Недвижимость
0

Сегодня на 74-м году ушел из жизни Герой Украины, президент Конфедерации строителей Украины, почетный президент ХК «Киевгорстрой», народный депутат Украины Владимир Поляченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе конфедерации.

В. Поляченко родился в Киеве, учился в Киевском инженерно-строительной институте на факультете бетонных и железобетонных изделий. Всю свою трудовую деятельность посвятил развитию строительной отрасли.

Трудовую деятельность начал в 1961 году мастером завода железобетонных изделий № 2 треста "Стройдеталь" Главкиевгорстроя.

С 1988 года - первый заместитель начальника Главкиевгорстроя. С 1992 года - президент корпорации, а с 1995 г. по май 2006 г. - президент холдинговой компании «Киевгорстрой». В 2008 году избран президентом Строительной палаты Украины.

В.Поляченко - лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, заслуженный строитель Украины, награжден орденом Ярослава Мудрого V степени, орденом «Знак Почета», серебряным орденом Святого князя Владимира Великого II ст.

Как сообщается на сайте КГГА, соболезнования по поводу смерти В.Поляченко высказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter