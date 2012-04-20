Умер президент Конфедерации строителей Украины Владимир Поляченко

Сегодня на 74-м году ушел из жизни Герой Украины, президент Конфедерации строителей Украины, почетный президент ХК «Киевгорстрой», народный депутат Украины Владимир Поляченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе конфедерации.

В. Поляченко родился в Киеве, учился в Киевском инженерно-строительной институте на факультете бетонных и железобетонных изделий. Всю свою трудовую деятельность посвятил развитию строительной отрасли.

Трудовую деятельность начал в 1961 году мастером завода железобетонных изделий № 2 треста "Стройдеталь" Главкиевгорстроя.

С 1988 года - первый заместитель начальника Главкиевгорстроя. С 1992 года - президент корпорации, а с 1995 г. по май 2006 г. - президент холдинговой компании «Киевгорстрой». В 2008 году избран президентом Строительной палаты Украины.

В.Поляченко - лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, заслуженный строитель Украины, награжден орденом Ярослава Мудрого V степени, орденом «Знак Почета», серебряным орденом Святого князя Владимира Великого II ст.

Как сообщается на сайте КГГА, соболезнования по поводу смерти В.Поляченко высказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.