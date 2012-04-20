Азаров обещает компенсацию населению разницы ставок по ипотечным кредитам

Правительство Украины готовит решение о компенсации разницы ставок по ипотечным кредитам, которое население будет брать в коммерческих банках для строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Ясно, что потребность в жилье очень большая. В стране более 1 млн 400 тыс. граждан стоят в очередях на жилье. Многие десятилетиями живут в общежитиях и снимают частные квартиры. Поэтому сейчас готовится решение Правительства, которое позволит компенсировать людям разницу в ставке кредита, который они могли бы взять в коммерческом банке, и тем реальным процентом, который они могут платить», - написал премьер.

Он отметил, что задача правительства и Национального банка - дать возможность получить такие кредиты тем людям, которые могут внести первоначальный взнос и имеют стабильный заработок.

«Эти условия являются необходимыми, особенно на первом этапе развития строительного комплекса. Задача Правительства и местных органов власти – обеспечить под эти кредиты недостроенное жилье, площадки с подведенными коммуникациями. Строительные компании, которые будут работать в этой программе, будут освобождены от всех дополнительных взносов, которые сейчас они вынуждены делать, исходя их технических условий, т.е. будет сделано все, чтобы удешевить это жилье и сделать возврат кредитов реальным», - отметил Н.Азаров.

На втором этапе, когда заработает эта программа, сообщил премьер, правительство начнет заниматься обеспечением социальным жильем семей, которые не могут внести первоначальный взнос, но нуждаются в жилье.

«Реальна ли эта программа? На наш взгляд, абсолютно реальна. Ясно, что в первый год работы этой программы это не будут сотни тысяч квартир, поскольку, чтобы строить достаточно дешевого жилья, строительная отрасль должна перестроиться, т.е. должны появиться новые строительные компании, которые будут использовать современные технологии возведения относительно недорогого жилья. Поэтому эта программа рассчитана не на один год, но очень важно сейчас ее запустить в работу», - написал Н.Азаров.