МВД на будущей неделе решит вопрос инвесторов ЖК “Коцюбинский”. Они получат квартиры

На следующей неделе планируется решить вопрос относительно почти 300 инвесторов жилищного комплекса “Коцюбинский” и они получат возможность распоряжаться своими квартирами.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в этом заверил заместитель начальника Управления Главного следственного Управления Григорий Мамка во время встречи с инвесторами ЖК “Коцюбинский”, которые проводили санкционированный митинг возле МВД.

В милиции отмечают, что «первоначальный застройщик получил в одном из банков кредит для осуществления строительства ЖК “Коцюбинский” и в качестве обеспечения кредита предоставил банку в ипотеку объекты незавершенного строительства этого же комплекса. В дальнейшем застройщик незаконно провел отчуждение объектов незавершенного строительства, в результате чего причинен материальный ущерб банку, который заявил гражданский иск на сумму более 225 млн грн».

По этому факту ХСУ МВД Украины было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением” Уголовного кодекса Украины, санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, говорится в сообщении УСО.

Г.Мамка проинформировал собравшихся, что в настоящее время продолжается досудебное следствие по данному уголовному делу - работает следственная группа из 17 сотрудников милиции. Он отметил, что объем работы большой, поскольку необходимо проверить документацию по инвестированию каждой из 600 квартир, допросить их владельцев и служебные лица фирмы-застройщика.

“На следующей неделе планируется решить вопрос относительно почти 300 инвесторов ЖК “Коцюбинский”, которые получат возможность распоряжаться своими квартирами», - пообещал Г.Мамка.

Указанное уголовное дело находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины, добавили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 29 марта инвесторы жилищного комплекса «Коцюбинский» на пресс-конференции заявили о неправомерных, по их мнению, действия МВД, в результате которых они не могут получить в собственность свое 100% оплаченное жилье в построенном и сданном в эксплуатацию доме. Один из инвесторов И.Бундз сообщил, что в рамках рассмотрения возбужденного 16 сентября 2011 года уголовного дела “органами досудебного следствия был наложен арест на оплаченные нами квартиры в ЖК «Коцюбинский» в пгт Коцюбинское Киевской области, по улице Пономарева, 26”. “Это значит, что законные владельцы, инвесторы, которые проплатили полную стоимость этих квартир, у которых есть все официальные документы на приобретенное жилье, не могут получить свое жилье», - подчеркнул он.

«Мы не имеем никакого отношения к указанному уголовному делу, к лицам, в отношении которых оно возбуждено, не являемся подозреваемыми или обвиняемыми, и вообще не понимаем причин наложения запрета на наше имущество. По нашему глубокому убеждению, аресты наложены по неизвестным нам причинам неизвестными лицами, исключительно по желанию Главного следственного управления МВД», - отмечали инвесторы.