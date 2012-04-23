Объем субсидий на оплату ЖКУ в первом квартале снизился на 26% – до 45,3 млн грн

В январе-марте 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 45,3 млн грн, что на 16 млн грн, или 26,1% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 40,4 млн грн, в сельской – 4,9 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-марте 2012 года были назначены 219,1 тыс. семей (87% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 198 тыс., в сельской – 21,1 тыс. По сравнению с январем-мартом 2011 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 135,1 тыс., или на 38,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте т.г. увеличился по сравнению с мартом 2011 года на 18,2% – до 200,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской, Ривненской и Киевской областях (266,6-256,8 грн.), наименьший – в Николаевской области и Севастополе (121 и 122 грн соответственно).

Справка УНИАН. В 2011 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн грн, что на 80,6 млн грн больше, чем в 2010 году.