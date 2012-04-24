Историческую брусчатку с Андреевского спуска списали, новую положат за месяц

Старую брусчатку, которая была на историческом Андреевском спуске, списали, а новую обещают положить за месяц, пишет «Комсомольская правда в Украине».

В выходные дни строители начали укладку новой гранитной мостовой, а старые камни развезли по трем киевским складам.

Брусчатку на Андреевском спуске сорвали еще полгода назад, когда начались реставрационные работы на улице. Тогда ни у кого из местных жителей живописного спуска и мысли не возникло, что коммунальщики не вернут исторические плиты на место, отмечает газета.

Первые квадратные метры брусчатки уже появились в начале Андреевского - возле Контрактовой площади. Новые камни черные, ровной прямоугольной формы. На старые - серые и коричневые - совсем не похожи.

Власти уверяют, что кладут новые камни, поскольку старые в ужасном состоянии. За сорок лет службы их сильно испортили автомобили и дожди, пишет газета.

Заместитель главы Киевской администрации Михаил Кучук уверяет, что старая брусчатка вся лежит на базе коммунальных предприятий. «Ее сдали под роспись, под охрану, чтобы потом не говорили, что кто-то что-то украл. Мы специально сверху Андреевского спуска оставим метров пятьдесят старой расколотой брусчатки, чтобы киевляне могли сравнить ее с новой», - сказал М.Кучук.

По его информации, разместили булыжники на базах трех районных дорожных управлений Киевавтодора - Подольского, Святошинского и Соломенского.

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Кирпичи с Андреевского спуска продают по 1500 грн

В интернете появились объявления о продаже кирпичей с с Андреевского спуска по стоимости 1000-1500 грн за штуку.

Как отмечает газета «Сегодня» (№91 от 24 апреля), эксперты утверждают, что истинную ценность эти кирпичи будут представлять лет через 100.

«Продам за разумную цену старинные кирпичи с клеймом. Есть с Андреевского спуска, с Киевской крепости. Цена 1000 грн», - сказано в объявлении на одном из сайтов. Продавцы уверяют, что кирпичи старинные.

«Это не свежак, не бойтесь, - говорит продавец Татьяна о кирпиче с Андреевского. - Несколько лет назад на спуске сгорел деревянный дом, обложенный раритетным кирпичом. Родственники еще тогда оттуда принесли, валялся на даче, на всякий случай. Клеймо есть, но разобрать, что там написано, сложновато. На одном из кирпичей из Киевской крепости, найденных после разрушения, можно разобрать фамилию Лунев».

«Больше 100 грн такой кирпич не может стоить. Самому старому киевскому кирпичу 150 лет. Больше могут дать только заядлые собиратели, в чьих коллекциях не хватает какого-то экземпляра. Истинную ценность кирпича оценят лишь потомки лет через 100», - говорит коллекционер Сергей З. Он уверяет, что любителей кирпичей в Киеве от силы пара десятков.

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