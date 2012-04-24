АМК признал нарушением незавершение застройщиками объектов в срок

Антимонопольный комитет Украины считает недобросовестной конкуренцией незавершение застройщиками жилых домов в срок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко сегодня в ходе круглого стола «Проблемные вопросы, которые сдерживают развитие конкуренции на рынке строительства жилья».

Он отметил, что с точки зрения антимонопольного законодательства, обещания сдать объект в указанные сроки и невыполнение своих обязательств застройщиками - это недобросовестная реклама.

В.Цушко добавил, что комитет будет применять к застройщикам те рычаги и механизмы, которые позволяет антимонопольное законодательство.

«Порядок мы на этом рынке наведем», - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель председателя АМК Лариса Колиснык назвала несколько проблем, сдерживающих развитие рынка строительства жилья.

По ее словам, несмотря на то, что согласно закону о регулировании градостроительной деятельности, паевое участие в развитии социальной инфраструктуры для жилых домов должно составлять 4%, в некоторых регионах его размеры достигают 20-40%.

При этом, не все органы местной власти внесли изменения в договоры о паевом участии, как того требует закон. К тому же, органы местного самоуправления не владеют информацией о размерах паевого участия в городах районного подчинения, поселках и селах.

Л.Колиснык отметила, что это создает предпосылки для злоупотреблений и приводит к подорожанию жилья.

Как установил АМК, практически во всех регионах происходят случаи принятия жилых домов в эксплуатацию без подключения к сетям водоканала, облгаза, облэнерго. Это происходит потому, что в состав комиссий по принятию объектов в эксплуатацию не входят представители эксплуатирующих организаций.

При этом, естественные монополисты навязывают застройщикам свои технические условия для подключения и обязывают передавать объекты инженерной инфраструктуры к ним на баланс бесплатно или за символическую плату.

В АМК считают, что такая неурегулированность приводит к тому, что подключение к инженерным сетям ложится на плечи инвесторов строительства.

По словам Л.Колиснык, еще одной проблемой, сдерживающей строительство жилья, является предоставление преференций некоторым застройщикам при принятии решений о выделении земельного участка, а также отсутствие законодательно определенного порядка проведения земельных аукционов.

Кроме того, при оформлении документов на аренду земли застройщик тратит от 7 до 12 месяцев на получение административных и других платных услуг.

Первый заместитель председателя АМК Рафаэль Кузьмин сообщил, что комитет намерен исследовать взаимоотношения между застройщиком, инвестором и местной властью, состояние конкуренции и ценообразования на рынке стройматериалов, обоснованность стоимость выдачи технических условий застройщику для подключения инженерных сетей, стоимость их подключения, а также правомочность дополнительных требований естественных монополистов к застройщикам.