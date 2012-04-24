Прокуратура проверяет обоснованность тарифов за воду в Киевской области

Обоснованность тарифов за воду в Киевской области проверяет прокуратура.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, на телеканале «1+1» в эфире программы ТСН 23 апреля 2012 года показан сюжет о повышении тарифов за пользование холодной водой в ряде сел Бориспольского района Киевской области. Как отмечалось в сюжете, сельские советы утвердили повышенные тарифы по требованию компании, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотводу домохозяйствам этих сел.

Обоснованность новых тарифов и законность решений органов местного самоуправления относительно их утверждения уже проверяет Бориспольский межрайонный прокурор. Проверка будет осуществляться с привлечением работников Контрольно-ревизионного управления.

В случае установления безосновательного повышения стоимости услуг должностные лица будут отвечать согласно действующему законодательству.