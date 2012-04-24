Правительственная комиссия не нашла нарушений в действиях «ЭСТА Холдинг» на Андреевском спуске

Правительственная комиссия по вопросам законности сноса зданий и проведения строительных работ на Андреевском спуске не нашла нарушения законодательства в действиях компании «ЭСТА Холдинг» на участке по ул. Фроловской, 9 - 11 и Андреевском спуске, 10-б в Подольском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, после выезда на объекты и рассмотрения документов комиссия пришла к выводу, что в действиях застройщика отсутствуют нарушения законодательства.

В частности, соблюдены нормы законодательства в сфере охраны культурного наследия, градостроительства, строительных норм и правил по вопросам выполнения подготовительных работ по улицам Фроловской, 9 - 11 и Андреевском спуске, 10-б в Подольском районе столицы.

Вместе с тем, по результатам работы комиссии, заказчик согласился с предложением пересмотреть архитектурные решения проекта, а также с учетом предложений общественности Киева изменить целевое назначение будущего объекта.

В пресс-службе сообщили, что Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Киева продолжает проверять соблюдение требований законодательства, государственных строительных стандартов и правил при реставрации и реконструкции отдельных объектов, а также выполнение работ по отделке фасадов существующей застройки на Андреевском спуске.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля «ЭСТА Холдинг» предложила создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве. Предполагается, что 24 мая совет будет сформирован, а 1 июня — будет подписан меморандум между советом и компанией.

Компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

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На сессию Киевсовета 26 апреля будет вынесен ряд проектов решений об отмене землеотводов на Андреевском спуске

На ближайшую сессию Киевсовета 26 апреля 2012 года будет вынесен ряд проектов решений об отмене землеотводов на Андреевском спуске общей площадью около 0,5 га.

Об этом сообщил УНИАН председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

Депутат убежден, что что-то изменить на спуске к лучшему в состоянии только Киевсовет, поскольку правительственная комиссия по вопросам законности сноса домов и проведения строительных работ на Андреевском спуске в Киеве не нашла нарушений законодательства в действиях застройщиков.

«Рассчитывать на центральные органы власти киевлянам не приходится. Хотя у меня и не было иллюзий, что комиссия Николая Азарова станет на защиту Киева. Поэтому надеяться можно лишь на Киевсовет, который под давлением общества, готовясь к близким выборам, примет хотя бы какие-то решения относительно защиты улицы-памятника. Проголосуют ли за них депутаты - увидим», - сказал тметил А.Бригинец.

Депутат сообщил, что к отмене решений о землеотводе на Андреевском спуске готовятся несколько земельных участков: скандальный участок напротив Музея Булгакова по адресу: Андреевский спуск, 33/6, где планировалось возведение 8-11-этажной гостиницы; участок на углу Боричевого тока и Андреевского спуска, 33/6; участок по адресу: Андреевский спуск, 20 «а», Андреевский спуск, 30-34 «в» и еще один земельный участок (10 соток), который не имеет адреса, но находится во дворах напротив Андреевской церкви.

«Чтобы сохранить Андреевский спуск, необходимо начать кампанию по возвращению в муниципальную собственность тех домов, которые были незаконно приватизированы, и земельных участков, где еще не начато строительство. Вернуть в судебном порядке сооружения-памятники, за которыми их владельцы ухаживают не должным образом. Строго запретить владельцам менять внешний вид сооружений, которые могут разрушить ансамбль улицы-памятника. Это те три кита, на которых должна базироваться новая стратегия города по сохранению Андреевского спуска», - убежден А.Бригинец.

Он убежден, что никакие публичные заявления и выступления чиновников на митингах и круглых столах не помогут Андреевскому спуску, если упомянутые направления не будут реализовываться киевской властью, которую необходимо существенно обновить на ближайших местных выборах.