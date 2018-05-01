К долгам за «коммуналку» добавят пеню

Власть уже неоднократно заявляла о том, что тарифы на газ для населения, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения, что потянет за собой рост цен не только в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На таком повышении настаивает Международный валютный фонд в заботе о финсостоянии «Нафтогаза». Выполнить данное условие МВФ руководство страны не раз отказывалось, но сейчас, видимо, посчитало его целесообразным - без денег Фонда можно не выкрутиться из финансовой западни, в которую, надо отметить, власть угодила по собственной воле. На рост коммуналки дадут добро после выборов, дабы не раздражать заранее электорат. Как заметили, о повышении квартплаты говорится всегда с оговоркой – возможно. Но, скорее всего, заявленное будет реализовано, тем более дырявый бюджет сейчас остро нуждается в средствах для выполнения социальных инициатив Президента. Главным предвестником повышения тарифов является введение пени, чем руководство страны рассчитывает обезопаситься от невыплат. Странная логика с учетом экономической ситуации в стране, тем не менее, на сайте Минрегиона обнародован соответствующий законопроект, согласно которому за нарушение платежных правил потребителя обяжут платить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. При этом изменение установленного размера пени по согласованию сторон не допускается. Вот таким манером в стране внедряется президентская Программа экономических реформ на 2010-2014 гг.

17 декабря 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменение в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года». 22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

Минрегион уже не в первый раз проявляет энтузиазм на данном направлении. Так, в феврале 2011 года ведомство обнародовало подобный законопроект, где фигурировала ставка пени 0,1%. В то же время оппозиция подола на рассмотрение Верховной Рады два проекта закона о введении моратория на взимание пени, но парламент оказался против такого предложения.

Хотя вполне целесообразно запретить взимать пеню с тех, кому не выплачивается заработная плата, пенсии, стипендии, а также вкладчикам банков, в которых НБУ ввел временные администрации или которые по результатам работы таких администраций находятся в состоянии ликвидации. Но удобно не принимать подобные законопроекты, когда за одно нажатие кнопки получаешь миллионы. Можно не замечать, что в стране зарплатный долг давно перешагнул планку в 1 млрд грн. Но это только официальная статистика, а если учесть урезание финансирования во всех сферах экономики (массовость отпусков за свой счет, сокращение премиального и прочих фондов), прессинг бизнеса любого рода, кроме поддерживающих жизнедеятельность «регионалов» финансово-промышленных групп, то тогда сумма задолженности вырастет в разы. Как результат - долг украинцев за коммуналку на сегодня составляет 12,5 млрд. грн., при этом объем субсидий на оплату ЖКУ с начала года сократился на 26% – до 45,3 млн грн.

Министр регионального развития и ЖКХ Анатолий Близнюк основной причиной такого положения считает следующее: «…Прошедший отопительный сезон был трудным для государственного бюджета. Цена на газ выросла до 416 долл. за тысячу кубометров, а тарифы для населения сохранились на прежнем уровне. Тариф не менялся. Государство выплачивает разницу в тарифах, и это заколдованный круг, по которому мы будем долго ходить, пока комплексно не решим проблему».

Видимо, развязка близка… Но тарифы на коммуналку должны соответствовать качеству услуг, а еще заработной плате, т.е. ее должно хватать и на другое мало-мальски необходимое. Что же касается отечественного качества услуг в ЖКХ, то они на ближайшую перспективу не приблизятся и на йоту к европейскому, продолжая оставаться на уровне Боливии, ведь Гондурасу мы уже уступили позицию в ряде рейтингов. А что касается состоятельности украинцев оплачивать постоянно возрастающие счета, то стоит власти, которая их предъявляет, напомнить: согласно стандартам ООН, за чертой бедности в Украине проживает 80% населения, а бедным считает себя каждый четвертый украинец.

Пеня из закромов

Пеня, или следуя сленгу 90-х – «счетчик», действовавшая во все времена, прекратила существование 13 ноября 1996 года введением в действие закона, в котором было сказано: "В связи с невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению временно запрещается насчитывать по расчетам с 1 октября 1996 года и взимать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и за жилищно-коммунальные услуги".

Как забыть лихие 90-е: безденежье, челноки, купоны, «асфальтные» рынки. Вместо зарплат - фены и калькуляторы, банки и крышки для закрутки, ручки и карандаши – все, что осталось невостребованным на складах родного завода, но это если повезет, а если нет…

Но жизнь налаживалась. В феврале 2003 года тогдашний президент Леонид Кучма подписал закон о реструктуризации задолженности по квартирной плате. Статьей 3 этого документа устанавливалось, что «пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в размере, определенном в договоре о реструктуризации задолженности, начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы долга, при условии отсутствия задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии и т.д.».

Именно эта реструктуризация подорвала веру в справедливость у миллионов украинцев, которые в самое тяжелое время несли зачастую последние крохи в государственную кассу, чтобы оплатить свое счастливое бытие. Это они, не веря, что когда-либо по их сберкнижкам выплатят сэкономленные в советское время копейки, выбрасывали «сберегалки» в мусорное ведро. А те, кто все же сумел пересилить себя и сделать выбор в пользу семейной кухни, не спеша с оплатой коммуналки, остались победителями. Но и их торжество было недолгим. Через год коммунальные нюансы канули в лета. Мораторий на введение пени продолжил действие, несмотря на всплеск жизненного великолепия.

Но не долго музыка играла. Пришел кризисный 2008 год. Правительство Юлии Тимошенко по предложению МВФ (кстати, до сих пор остается спорным – нужно ли вообще нам помощь Фонда, и куда конце концов идут его деньги – авт.) решило вернуть практику начисления пени на задолженность по оплате ЖКУ. Был разработан соответствующий законопроект. В то время задолженность в этой сфере населения достигла 8,2 млрд грн. Тогда профильное министерство оправдывало идею тем, что она не только поможет решить проблему неплатежей, но и позволит гражданам через суд требовать повышения качества услуг (!) Но документ в Раде не прошел.

В 2010-ом (год повышения квартплат), когда за первый квартал задолженность по зарплатам составляла 1,7 млрд. грн., а по этой причине долг населения по оплате ЖКУ достиг 5,6 млрд. грн., тоже намеревались ввести пеню. Предлагали и «бонусы» для тех, кто вовремя рассчитывается за потребленные услуги. Но процесс застопорился. И вот сейчас он стал набирать обороты. И опять власть наступает на грабли, не учитывая следующего: в большинстве случаев качество коммунальных услуг находится на очень низком уровне и не соответствует их стоимости; отсутствие механизма доказательства и фиксации отсутствия коммунальной услуги, за которую потребитель должен платить; из-за своего нестабильного финансового положения, а зачастую низкого благосостояния, украинцы погашают долги по ЖКУ при первой возможности; есть еще такое понятие как командировка, больничный и в принципе работа в другом городе. Один раз пришлось столкнуться с последней проблемой, увы, не в свою пользу…

А теперь приведем пример оплаты коммуналки в Чехии – не самой передовой стране ЕС, но методика традиционна для Европы. Владелец квартиры самостоятельно заключает договор с поставщиком электроэнергии и газа и платит конкретную сумму по счетчику. При заключении договора устанавливается размер авансовых платежей. Платежи могут быть раз в месяц, квартал или год. Если Вы перерасходовали лимит, то компания выставит Вам счет для покрытия разницы. Если же «переплатили» по авансовым выплатам, то сумма может быть Вам возвращена или засчитана в счет будущих авансовых платежей. Если Вы не проживаете в стране какое-то время и в квартире не потребляется ни свет, ни газ, счета все равно будут приходить - в Чехии существует оплата "за доставку" услуги, взнос на обновительные источники энергии, фиксированные части оплаты и прочее. Коммунальные платежи включают в себя также цены на воду, отопление, вывоз мусора, плату за лифт, уборку подъезда и территории около дома, плату за освещение мест общего пользования (лестничная площадка, помещение для колясок и велосипедов), платежи в фонд реконструкции и т.д., осуществляются они через эксплуатационную фирму. Здесь та же система авансовых платежей, как правило, ежемесячно или ежеквартально. В среднем расходы за двухкомнатную квартиру в панельном доме в Праге при проживании в ней семьи из 2-3-х человек в месяц составит: холодная вода от 150 крон (6 евро); горячая вода от 500 крон (19 евро); тепло от 1400 крон (54 евро); электроэнергия от 1000 крон (38 евро). Если брать соотношение средней заработной платы в Чехии и затрат на коммунальные услуги, то платежи составляют 18-20% семейного бюджета.

В Исландии коммуналка выливается в копеечку, учитывая, что многие либо выплачивают кредит за жилье, либо платят арендную плату хозяину квартиры или дома. Всего на услуги ЖКХ в месяц уходит около 200 долл. (1580 грн.): за тепло, электрику и воду — 73 долл. (576 грн.), взнос в бюджет дома — 95 долл. (750 грн.), квартплата (муниципальный налог) примерно 1,5 долл. за «квадрат» (11,8 грн.), налог на использование телевизора — 17—26 долл. (134—205 грн.).

В Польше за среднюю квартиру плата составит 200-300 злотых при зарплате в 1500 злотых.

В Германии для среднестатистической семьи из 4 человек электричество будет стоить около 100 евро в месяц, вода – порядка 65 евро, газ – 100 евро. Плюс домовые затраты порядка 100 евро.

В США в разных штатах ситуация с «коммуналкой» отличается. Там, где на электричестве завязано все, в среднем у семьи уходит на него около 300 долл. в месяц (2364 грн.), на воду - около 20 долл. (158 грн.) в месяц». Квартплаты как таковой нет, есть налог на жилье, он платится раз в год и составляет 13% его стоимости. Оплата происходит автоматически: деньги раз в месяц снимаются с банковского счета. Если не платишь (обычно платят до 5 числа) — сначала штраф от 25 долл. до 50 долл. за каждый день неуплаты, но деньги не внесены до 15-го числа — выселение. Одна из обязательных статей расхода — оплата содержания придомовой территории (все зависит от класса дома).

Действительно, содержание недвижимости во всем мире – дорогое удовольствие. Но, если вспомнить о минимальной зарплате, которая в Европе колеблется от 700 до 1500 евро, а в США минималка составляет 1500-1700 долл., то становится ясно, что платить по счету для НИХ гораздо проще, чем для НАС. В Украине средняя зарплата составляет 2,7 тыс. грн., минимальная – 1094 грн. Конечно, только пени и не хватает…

Елена Быстрицкая (УНИАН)