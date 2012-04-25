Пострадавшие от строительных афер "взяли в осаду" Кабмин

Под зданием Кабинета министров проходит акция протеста инвесторов, пострадавших от афер в жилищном строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции скандируют лозунги «Верните наше жилье!», «Нам нужно жилье», «Верните наши квартиры».

Среди участников акции, в частности, инвесторы строительства жилого комплекса «Дніпровські вежі» по просп. Ватутина, 9 в г. Киев, которые требуют достроить жилой комплек, также инвесторы строительства жилого комплекса по просп. Науки, 66-70 в г. Киеве, строительство которого вела компания «Экосорб». Также инвесторы строительства жилого комплекса по ул. Петра Дехтяренко, 22 в Оболонском районе Киева, инвесторы строительства жилого дома в городе Житомир, пострадавшие от аферы компании «Олвита», инвесторы строительства жилого комплекса на просп. Глушкова, 6 в Киеве, инвесторы строительства жилого комплекса по ул. Здолбуновской, 13 в Киеве, инвесторы строительства жилого комплекса «Гольфстрим» в Борисполе, жилого комплекса «Нектарный» в Обухове, а также жилых комплексов в Севастополе, Боярке, Киеве, Львове и других регионах.