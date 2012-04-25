«Киевгорстрой» направит 30% прибыли за 2011 год на выплату дивидендов

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» направит на выплату дивидендов 30% прибыли за 2011 год, или 40 млн 842,6 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на собрании акционеров ХК.

В 2011 году чистая прибыль "Киевгорстроя" составила 136 млн. 142 тыс. грн, что меньше, чем в 2010 году на 18,8%.

На сегодняшнем собрании также планируется рассмотреть ряд кадровых решений, в частности, по составу правления.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

В 2011 году активы компании уменьшились на 10% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд. грн., суммарная дебиторская задолженность снизилась на 36,2% - до 316,9 млн. грн., долгосрочные обязательства уменьшились на 30,7% - до 167 млн. грн., текущие обязательства — на 19,1% - до 345,8 млн. грн.

При этом в 2011 году компания увеличила собственный капитал на 39,4% 0 до 519,6 млн. грн. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» остался неизменным и составляет 16 млн. 535 тыс. грн.