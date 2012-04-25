"Киевгорстрой" возглавил экс-заместитель министра обороны Кушнир

Президентом – председателем правления Акционерного общества "Холдинговая компания «Киевгорстрой» избран член правления «Киевгорстроя», экс-заместитель министра обороны Украины Игорь Кушнир.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров компании.

Акционеры также решили отозвать с должности президента – председателя правления ХК «Киевгорстрой» Михаила Голицу в связи с его заявлением об уходе с должности.

Как сообщал УНИАН, М.Голица намерен баллотировать в Верховную Раду.

По информации СМИ, Игорь Николаевич Кушнир родился 14 июня 1971 года в г. Черновцы.

Трудовую деятельность начал в 1988 году электросварщиком Кременчугского жилищно-строительного комбината.

В 1986 - 1990 годах учился в Крюковском машиностроительном техникуме.

В 2002 году окончил Кременчугский государственный политехнический университет (по специальности инженер-механик), а в 2004 году – факультет довузовского и послевузовского образования Кременчугского государственного политехнического университета (по специальности экономист предприятий).

С февраля 2008 года по март 2010 года – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Житлоинвест» (г. Кременчуг).

Депутат Кременчугского городского совета в 2002 - 2010 годах.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 31 марта 2010 года был назначен на должность заместителя министра обороны Украины.

18 февраля 2012 года был освобожден от должности заместителя министра обороны Украины.