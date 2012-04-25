"Киевгорстрой" рассматривает возможность выхода на зарубежные строительные рынки

Холдинговая компания "Киевгорстрой" рассматривает возможность участвовать в реализации строительных проектов в Саудовской Аравии, странах Азии и Африки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе собрания акционеров сообщил президент – председатель правления ХК «Киевгорстрой» Михаил Голица.

«Компания планирует участвовать в реализации инвестпроектов за границей. Сегодня в стадии активных наработок находятся предложения по реализации масштабного проекта в Саудовской Аравии», - сказал он.

По словам президента компании, "Киевгорстрой" также рассчитывает принять участие в строительстве объектов на азиатском и африканском континентах.

Аргументируя свои намерения о выходе на зарубежные рынки строительства, М.Голица отметил, что компания приобрела огромный опыт как генеральный подрядчик по строительству НСК «Олимпийский».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн. 535 тыс. грн.