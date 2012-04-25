Киевсовет снизил "Киевгорстрою" долю передаваемого инвесторам «Элита-центр» жилья с 25% до 5,6%

Киевсовет снизил акционерному обществу "Холдинговая компания «Киевгорстрой» долю передаваемого пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-центр» жилья с 25% до 5,6%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил Голица, полномочия которого заканчиваются 26 апреля.

«Принято решение Киевского городского совета, что по земельным участкам отчисления составляет 5,6% для следующих домов», - сказал он.

М.Голица отметил, что принятие данного решения дало возможность компании начать в этом году строительство домов на шести участках. В частности, это участки по ул. Драгоманова (3 дома), Армянской, Радунской, Хорольской и Ревуцкого.

По его словам, завершить строительство этих домов планируется в 1-2 квартале 2012 года, не исключив введение одного-двух домов в текущем году.

М.Голица добавил, что на таких условиях компания готова продолжать строительство квартир для пострадавших от «Элита-центр».

В свою очередь назначенный президент – председатель правления «Киевгорстрой» Игорь Кушнир отметил, что запасов земельных участков и начатых строек хватит примерно на три года бесперебойной работы. Он добавил, что в ближайшие 2-2,5 года существующие активы компании позволят ей построить около 1 млн кв. м жилья.

По его словам, компания не собирается отказываться от земельных участков и будет развивать все начатые стройки.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года президент АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Михаил Голица во время сдачи первой очереди жилкомплекса «Ново-Демеевский» в Киеве заявил, что компания рассматривает возможность начала строительства в 2012 году восьми жилых домов для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр» при условии, если киевские власти снизят процент передаваемых пострадавшим квартир с нынешних 25% до 5,5%.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» остался неизменным и составляет 16 млн. 535 тыс. грн.