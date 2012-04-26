Киев получит около 30 млн грн от выплаты дивидендов «Киевгорстроя» за 2011 год

Киевский городской бюджет получит около 30 млн грн от выплаты дивидендов акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, на собрании акционеров «Киевгорстроя» 25 апреля было принято решение о направлении 30% чистой прибыли компании за 2011 год в размере 40,842 млн грн на выплату дивидендов.

В пресс-службе отметили, что около 30 млн грн дивидендов получит городская казна, поскольку территориальная община Киева является самым крупным акционером холдинга.

Компания перечислит эту сумму в городской бюджет с 1 июля по 25 октября.

Как сообщал УНИАН, согласно решению собрания акционеров, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» направит на выплату дивидендов 30% прибыли за 2011 год, или 40 млн 842,6 тыс. грн.

Чистая прибыль компании в 2011 году составила 136,140 млн грн, выручка от реализации продукции — 2,475 млрд грн.

Акционеры также сменили главу правления и наблюдательный совет холдинга. Президентом — председателем правления «Киевгорстроя» назначен Игорь Кушнир вместо Михаила Голицы, который оставит должность 26 апреля. В наблюдательный совет компании от Киевсовета вошли вице-президент «Киевгорстроя» Николай Порайко (глава), начальник управления внутреннего контроля холдинга Эдуард Арустамян, главный специалист внутреннего контроля компании Олег Клочак.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.