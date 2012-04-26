Киевсовет разрешил приватизацию Усадьбы Ипсиланти на улице Мазепы

Киевсовет внес изменения в решение от 31 марта 2011 года «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2011-2013 годы», в соответствии с которыми здание на улице Ивана Мазепы, 6-а, включено в перечень объектов, подлежащих приватизации путем продажи на аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 66 из 100 зарегистрированных в зале депутатов.

Как заявила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелехова, Киевсовет продал легендарную Усадьбу Ипсиланти на ул. Ивана Мазепы, несмотря на постановление Совета министров УССР от 1963 года № 970, в соответствии с которым этот памятник находится под охраной государства и не подлежит продаже.

По словам Т.Мелиховой, «представители КГГА обманули депутатов, сообщив, что якобы этот дом утратил статус памятника в соответствии с внесенными изменениями в закон Украины. Но я лично за несколько минут до голосования проверила, что в соответствии с постановлением Кабмина этот дом является памятником архитектуры, и убедилась, что заверение КГГА - это ложь. Откровенная ложь чиновников возмущает. Убеждена, что такие люди не могут занимать должностей, какие они сейчас занимают».

Депутат отметила, что это здание можно сдавать только в аренду, сообщает «Головне.com».

По ее словам, на этом примере очевидно применение коррупционной схемы присвоения исторических памятников: сначала вносятся изменения в закон (в январе памятник архитектуры исключили из Перечня объектов, не подлежащих приватизации) и, не ожидая изменений к постановлению Кабмина, вопрос продажи исторического здания выносится на сессию Киевсовета.

Т.Мелихова высказала предположение, что в приобретении этой усадьбы очень заинтересованы влиятельные лица.

«Надеюсь, прокуратура обратит внимание на такие действия депутатов и чиновников и отменит это решение в судебном порядке», - выразила надежду Т.Мелихова.

*** Дом-усадьба Ипсиланти был построен в 1798 году в стиле классицизма для коменданта Печерской крепости Вигеля. В 1807 году в этом доме поселился с семьей Константин Ипсиланти - правитель Молдовы и Валахии, участник греческого антитурецкого освободительного движения.

Здание является частью усадебного комплекса - замкнутого двора, застроенного по периметру жилыми и хозяйственными помещениями. Сначала дом был деревянным, двухэтажным, впоследствии был достроен третий этаж.