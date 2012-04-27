Уставный капитал Госфонда содействия молодежному строительству увеличен на 34 млн грн

Кабинет министров своим постановлением №337 от 25 апреля т.г. увеличил уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” на 34 млн грн — до 125,355 млн грн.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенного на правительственном портале.

Согласно постановлению, правительство увеличило уставный капитал фонда на 34 млн грн за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год.

Документом вносятся соответствующие изменения в устав фонда.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало в текущем году увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 34 млн. грн.

Эти средства планировалось направить на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 гг.

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