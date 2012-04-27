Кабмин одобрил программу "Доступное жилье" с кредитами под 3% годовых

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном расширенном заседании одобрил программу "Доступное жилье", предусматривающую выдачу кредитов на жилье под 3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Основная суть программы, написал Н.Азаров, в том, что она будет реализована при полном государственном сопровождении.

«Прежде всего, речь идет об обеспечении тех людей, которые стоят на очереди и имеют относительно небольшие доходы. Таким людям будет выдаваться на 10-15 лет кредит под очень низкий процент - 3% годовых. Разницу будет компенсировать государство», - написал Н.Азаров.

Он сообщил, что отделение "Ощадбанка" должно будет заключить договор с таким гражданином, открыть ему кредит, который он направит в строительные организации для приобретения квартиры.

«В основном, будут подобраны недостроенные дома для реализации этой программы, в которых определенная часть квартир не реализована. Таким образом, у строителей появятся средства, необходимые для завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию», - написал Н.Азаров.

Он также сообщил, что до конца года 35 тыс. семей смогут получить по этой программе жилье.

«Мы назвали это "программой минимум". В следующем году будет уже реализовываться "программа максимум", которая включает в себя развертывание в стране домостроительных комбинатов, которые будут работать по современным технологиям и будут способны возводить жилые дома за 6-8 месяцев по стоимости, доступной для наших людей. Под эту программу в городах и других населенных пунктах будут выделяться площадки, максимально подготовленные по своему инженерному обеспечению», - написал Н.Азаров.

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