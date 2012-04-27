Минрегион сформирует список застройщиков для участия в программе льготной ипотеки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сформирует список объектов застройщиков, которые будут участвовать в программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, Минрегион создал форум на своем сайте «Социальная инициатива Президента Украины», где размещена специальная форма, с помощью которой министерство рассчитывает собрать информацию от застройщиков, желающих принять участие в реализации социальной инициативы Президента Украины.

Кроме того, в ближайших планах Минрегиона - создание коммуникационной веб-платформы для застройщиков, банков и граждан, где можно будет найти предложения для всех участников программы.

Как сообщал УНИАН, изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.