Минрегион предлагает установить до 10% строительный сбор для заказчиков долгостроев

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает установить для заказчиков строительства, затягивающих ввод в эксплуатацию объектов, строительный сбор, максимальный размер которого достигает 10% от стоимости объекта.

Об этом говорится в законопроекте «Об усилении защиты прав инвесторов при инвестировании (финансировании) строительства жилья», размещенном на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, оптимальным инструментом стимулирования достройки объектов незавершенного строительства могут быть только инструменты экономического воздействия на заказчиков строительства, длительное время не завершающих строительство объектов.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусмотрено введение местного строительного сбора.

Ставка сбора устанавливается в размере от 0 до 10% стоимости объекта строительства. В зависимости от срока строительства ставка сбора устанавливается в размере: 0% - для объектов, строительство которых завершено в установленный срок или с превышением этого срока не более на 6 месяцев; 1% - при превышении срока строительства от 6 месяцев до 2

лет; дополнительно 1% за каждые 2 года превышения срока строительства, но не более 10% от базы взимания сбора.

Предлагается для объектов, срок строительства которых по состоянию на 1 января 2014 года превышает срок, установленный утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, начальную ставку сбора установить в размере 1% независимо от величины превышения этого срока.

При банкротстве застройщика предлагается не включать в ликвидационную массу объекты жилищного строительства вместе с земельным участком, состоящие из профинансированных инвесторами объектов, которые передаются им в собственность.

Планируется передавать в собственность объекты жилищного строительства вместе с земельным участком при создании инвесторами жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома. Если ЖСК или ОСМД не созданы, объекты предлагается передавать в коммунальную собственность.

Согласно законопроекту, заказчик обязан передать завершенный строительством и подключенный к инженерным сетям жилой дом ОСМД или владельцу, или эксплуатирующей организации в течение трех месяцев со дня его принятия в эксплуатацию.

Документом также предлагается установить типовую форму договоров (утверждаемую Кабмином) при заключении сделок купли-продажи целевых облигаций и при участии в ФФС для приобретения жилья.

Также предлагается функции местных государственных администраций по вопросам осуществления контроля дополнить нормой по контролю за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств физических и юридических лиц.

Кроме того, планируется предоставить право Киевскому городскому совету прекращать право пользования земельными участками под строительство многоквартирных жилых домов в случае, если такое строительство не начато в течение 5 лет; если срок строительства превышен более чем на 3 года; если принято решение о признании банкротом заказчика строительства или подрядчика; если заказчика или подрядчика привлекли к уголовной ответственности.